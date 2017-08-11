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Kasım Süleymani intikam yemini etti!

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında esir aldığı İranlı askerin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:11
Kasım Süleymani intikam yemini etti!

Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani’den geldi. Süleymani, "Şehidimizin kesilmiş boğazına andolsun hepsini öldürmeden oturmayacağız" diyerek örgütten intikam alacaklarını söyledi.

Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İranlı asker Muhsin Hoceci’yi esir alan terör örgütü DEAŞ, askerin boğazını kesip görüntülerini internetten paylaşmıştı.

DEAŞ ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran’ı Tahran’da yeni eylemler yapmakla tehdit etti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:11
  1. İran Devrim Muhafızları
  • HrnHrn1 sa önce
    Terör örgütünün İnterneti nasıl oluyor ve video yükleyebiliyor ve bunlar seyredilir, resmi devletlere bir ambargo adında bir hareket ile Devletler kıpırdayamıyor ama üç beş terörist hem PETROL SATIYOR HEM UYDUYU KULLANIYOR, ambargo yok!?
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