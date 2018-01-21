"Kaset" komplosu davası yarın başlıyor

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülecek davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra örgütün "Emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor.

Ayrıca, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda 2 telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine açılan davanın da sanıkları arasında bulunuyor.

118 SANIK BYLOCK KULLANICISI

İddianamede, söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtiliyor.

Sanıklardan 118'inin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitine yer verilen davanın iddianamesinde, örgüt mensubu olduğu belirlenen 134 eski polisin FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı kaydediliyor.

İddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Deniz Baykal, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet Ekici, Bülent Dinmez, Ahmet Deniz Bölükbaşı ve İhsan Barutçu'ya yönelik eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi özellikleriyle birbirlerine benzer nitelikte olduğunun altı çizildi.

FETÖ'nün, geçmiş dönemlerde diğer devlet kurumlarında olduğu gibi emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiği hatırlatılan iddianamede, örgütün bu kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra kurumun personel, teknik, araç ve gereçlerini örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başladığı vurgulandı.

Sanıklar tarafından, söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere 12 adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı belirtildi.

İddianamede, "Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi şüpheli Fetullah Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır, Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı mağdur ve müşteki olarak yer aldı.