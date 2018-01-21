Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Kaset" komplosu davası yarın başlıyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li  yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin internet  ortamında yayımlanmasıyla ilgili açılan "kaset" komplosu davasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu çoğu  eski polis 171 sanık yarın hakim karşısına çıkıyor.

21 Ocak 2018 Pazar 10:49
"Kaset" komplosu davası yarın başlıyor

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması Sincan Ceza İnfaz  Kurumları Kampüsünde görülecek davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah  Gülen'in yanı sıra örgütün "Emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman  Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan  Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni  Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve  "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor.

Ayrıca, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali  Özdoğan, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde başbakanlık yapan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi  Konutu'nda 2 telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine açılan davanın da  sanıkları arasında bulunuyor.

118 SANIK BYLOCK KULLANICISI

İddianamede, söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan  151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev  yaptığı belirtiliyor.

 Sanıklardan 118'inin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı  tespitine yer verilen davanın iddianamesinde, örgüt mensubu olduğu belirlenen 134  eski polisin FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin  geri alındığı kaydediliyor.

 İddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme",  "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme",  "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele  geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin  sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından  cezalandırılmaları talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler  Deniz Baykal, Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet  Ekici, Bülent Dinmez, Ahmet Deniz Bölükbaşı ve İhsan Barutçu'ya yönelik  eylemlerin yöntem, hedef kişi, zamanlama, amaç, kurgu, yayınlanma gibi  özellikleriyle birbirlerine benzer nitelikte olduğunun altı çizildi.

 FETÖ'nün, geçmiş dönemlerde diğer devlet kurumlarında olduğu gibi  emniyet teşkilatı içinde de örgütlendiği hatırlatılan iddianamede, örgütün bu  kurum içerisindeki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra kurumun  personel, teknik, araç ve gereçlerini örgütsel operasyonlarının ana aracı olarak  kullanmaya başladığı vurgulandı.

Sanıklar tarafından, söz konusu eylemler kapsamında 24  mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere 12 adrese, ses ve  görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme  yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları  doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı belirtildi.

İddianamede, "Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve  hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik  siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt  mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen  operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi şüpheli Fetullah  Gülen'in örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve  dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik  eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz  Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır,  Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt  Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan  Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman  Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı mağdur ve  müşteki olarak yer aldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    1. İsrail'e şok! Türk hacker grubu...
    2. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat'a gitti
    3. TSK'dan son dakika Zeytin Dalı..
    4. Garip Afrin yorumu: Erdoğan..
    5. Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin..
    6. Mehmetçik, YPG’li hainlere cehennemi..
    7. Rusya'dan Suriye açıklaması: Hakkı yok!
    8. Tarihi operasyonda rekor isabet! İşte..
    9. Türk F-16'lar İncirlik'te hazır bekliyor
    10. Başbakan Binali Yıldırım, medya..
    11. "Kaset" komplosu davası yarın başlıyor
    12. Mete Yarar, Afrin'deki teröristlerin..
    13. Karaman'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    14. Donald Trump'tan Fas Kralına Kudüs..
    15. Samsun'da bu cami 26 yıldır bitirilemedi
    16. Kilis’teki durum gün ağarınca ortaya..
    17. Teröristler köy ve kasabalara..
    18. İsrailli eski müsteşara Afrin şoku
    19. Adana’da kaybolan yaşlı adam bulundu
    20. Kilis'te bazı bölgeler, 'özel güvenlik..
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
    Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!