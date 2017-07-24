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Kasasında taşıdığı yolculardan dokuzu ölen tır şoförü gözaltında

ABD'nin Texas eyaletinde polis, bir süpermarketin otoparkında bulunan ve insan kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen bir tırın şoförünü gözaltına aldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34
Kasasında taşıdığı yolculardan dokuzu ölen tır şoförü gözaltında

Tırın kasasında taşınan kişilerden ikisi çocuk sekizi ölü bulundu.

Daha sonra Texas eyaletinin göç ve gümrük birimlerinin sözcüsü, yolculardan birinin daha hayatını kaybettiğini ve olayda ölü sayısının dokuza çıktığını açıkladı.

San Antonio Emniyet Müdürü William McManus ise olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

William McManus, tır şoförünün yargılanmasını isteyeceklerini söyledi.

20 kişi hastaneye kaldırıldı

38 derece sıcaklıkta kasasında klima olmadan ilerleyen tırda, ölenler dışında 30 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Bu kişilerden 20'si hastaneye kaldırıldı.

San Antonio, ABD-Meksika sınırından sadece birkaç saat uzaklıkta.

Amerikalı yetkililer ise halen tırda taşınnların ülkedeki yasal statülerini inceliyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34
  1. ABD
  2. tır
  3. insan kaçakçılığı
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