Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kasası açılan kamyondan zeytinler yola saçıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde, virajda kasası açılan kamyondaki zeytinler yola saçıldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
Kasası açılan kamyondan zeytinler yola saçıldı

Sabah saatlerinde İznik’ten Orhangazi istikametine giden zeytin yüklü kamyonun Kuruköprü yakınlarında viraja girerken kasası açıldı. Zeytin yüklü kasalar yola saçıldı. Zeytin kasaları, bu sırada Orhangazi istikametinden gelen Cengiz S’nin kullandığı özel otomobilin ön tamponunu kopardı. Yola dökülen zeytinler yolu kayganlaştırırken, oradan geçen bisiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Jandarmalar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kayganlaşan yol itfaiye ekipleri tarafından yıkanırken, Karayolları ekipleri mıcır döktü.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
  1. Sabah
  2. Bursa
  3. Orhangazi
  4. İznik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz şehitleri anıldı
    1. Deniz şehitleri anıldı
    2. Mide bulandıran olay! Eşini dövüp..
    3. Doğu'nun Çukurova'sında sarı elmas..
    4. Önce pişirdi sonra yedi!
    5. Malkara 14 Kasımspor’a 3 yeni transfer..
    6. Tayin olan jandarma personeline veda..
    7. Köprüde ölümüne mesai
    8. Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    9. Son dakika: Alanya’daki orman yangını..
    10. Sinop’ta Kabotaj Bayramı kutlamaları
    11. Evi yanan köylüye yeni evi imece usulü..
    12. Erdoğan: Değişim zilleri tüm gücüyle..
    13. Halatı kopan trafo işçinin üzerine düştü
    14. Van Gölü sahilleri doldu taştı
    15. Terör örgütüne nefes aldırılmıyor
    16. Malkara TMO’da buğday alımları başladı
    17. Karadeniz’de ahır sistemi değişiyor
    18. Kılıçdaroğlu'yla yürüyen bin pişman!
    19. Jandarmadan kenevir operasyonu
    20. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    İkinci kafile ülkeye ayak bastı
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var
    O içeceğe 18 yaş sınırı geldi! Bakkallarda bile var