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Kas ve dokuyla yeni dil yapıldı

Cihan Müslim, 15 yıl arayla ikinci kez kansere yakalandı. 5 saatlik operasyonla tümörlü dili alınarak yerine göğüs ve karın bölgesinden kas ve doku teminiyle yeni bir dil yapıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:37
Kas ve dokuyla yeni dil yapıldı

İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Cihan Müslim, 15 yıl önce lenfoma tanısıyla radyoterapi tedavisi görmüştü. Sağlığına kavuşan Müslim'in dilinde geçtiğimiz aylarda bir anda bir yara çıktı. Cihan Müslim iki üç ay boyunca bu şekilde dolaştı. Çünkü yara dilinin arkasında olduğu için önceleri çok da farkında olamadı.Sonra bu yara kitleye dönüştü ve büyüdü. Müslim, ağzında, dilinin arkasında bulunan yarayı bu şekilde fark etti. Hastaneye başvuran Müslim'e hiç vakit kaybetmeden, hemen biyopsi yapıldı. Sonuçlar hiç de iç açıcı değildi.15 yıl önce lenfomaya yakalanan Müslim'e bu kez
dil kanseri tanısı konuldu.

Sağlık Konseyi, Müslim'in bütün dilinin alınması gerektiğine karar verdi. Müslim, şok içindeydi. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Kendini
doktorlara teslim etti. 5 saatlik bir operasyonla Müslim'in dil ve ağız tabanı tamamen alınarak yerine göğüs ve karın bölgesinden temin edilen kas ve dokuyla yeni bir dil yapıldı. Genç adam şimdi kanseri ikinci kez alt etmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeniden konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor...

YUTMA SORUNU

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Kulak- Burun-Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Celal Günay, "Konuşması zamanla daha iyi olacak. Bu tür hastaların en büyük sorunu yutmadır. Yutması çok iyi. Çok riskli bir ameliyattı. Çünkü dil kanseri diğer kanserler gibi değil. Tekrarlama
ihtimali fazla. Bunun için çok geniş temizlik yapıldı" diyerek zorlu operasyonu anlattı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:37
  1. dil
  2. yutma sorunu
  3. SAĞLIK Haberleri
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