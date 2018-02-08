Kas sağlığına önem verin!

Cilt, gözler, saçlar ve dişler sağlıklı olsa bile, bedeninizi "eli ayağı tutar" olarak gösterecek olan kas sağlığıdır. Yüzü sarkmış, omuzları düşmüş, karnı şişkin ve cılız bir insan sağlıklı değildir. Vücut ve kaslarınızın yapısını bozan iki ana neden vardır; kötü beslenme ve uyumsuz bir duygusal hayat.

Beden, dinç kasların kuvvetli çekişleriyle tutulur ve kaslar da yenen besinlerle sağlıklı olurlar. Kaslar proteinden yapılıdır. Beslenmedeki protein yetersizse, kaslar kuvvetli olmaz, gelişemez, ve normal yenilenme sürecini gerçekleştiremez. Kaslar gevşek ve sarkıksa, günlük protein tüketiminizi düzenlemeniz gerekebilir.

Karaciğer, beyin, böbrek, yumurta, yağsız et, peynir, süt ve yoğurt gibi hayvansal protein kaynakları oldukça besleyicidir.

PROTEİN DIŞINDA EGZERSİZ VEYA YÜRÜYÜŞ

Vitamin ve minerallerin çoğu ve özellikle iyot, potasyum, kalsiyum ve fosfor, D ve B vitaminleri, kasların kasılmalarında önemli rol üstlenirler.

Aşırıya kaçmamak şartıyla kasları çalıştırmak, çeşitli beden egzersizleri yapmak da kasları geliştirir ve kuvvetlendirir. Günde en az 20 dakika sportif hareketler yapmalısınız. Veya yürümelisiniz. Gençseniz tempolu, yaşlı iseniz bastonla bile olsa yürümelisiniz. Sadece protein tüketerek kaslarınızı koruyamazsınız.

İçe kapanık yaşayan, umudunu kaybeden, hayattan korkan, ve belki de düş kırıklığına uğramış, başarısızlığa inanmış bir insan bu duygularını halinden çok açık olarak belli eder.

YAŞAMA SEVİNCİNİZİ KAYBETMEYİN

Kötü bir duruş ve ruhsal bunalım, kötü beslenmenin en belirli sonuçlarından biridir. Bedeninize iyi davranmak ve sağlıklı beslenmek, ruh sağlığınızı da olumlu etkileyecektir.

PROTEİNLİ BİFTEK

Görünüşünüzü etkileyen ve artık düzeltilmesi mümkün olmayan bir sağlıksız iskeleti, gelişme çağında eksik kalsiyum ve D vitamini tüketmiş olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. D vitamini eksikliği çok fazlaysa, mineraller iyi yerleşmediğinden kemikler geniş ve dayanıksız olabilir. Böyle bir kemik genişlemesi, kötü biçimli omurga, göğüs kafesi ve yüz iskeletine, dışa fırlak diş ve çene yapısına sebep olabilir.

Çocuklukta D vitamini eksikliği yüzünden kemikler az gelişir ve ince kalırlar; dar bir yüz ve diş dizisinde bozukluk, küçük çene kemiği oluşur.

Ergenlik çağı sonunda kemiklerin gelişmesini tamamlamasıyla bu bozukluklar bir daha düzeltilemez. Bu sebeple bebeklikten büyüme çağı sonuna dek, her gün düzenli güneşe çıkıp D vitamini almalarını sağlamak önemlidir.

Size bir emanet olarak bahşedilmiş vücudunuza iyi davranın.

KAS ERİMESİ TEHLİKELİ BİR İLLET!

Kas erimesi rahatsızlığı kendisini genellikle 5 yaşından önce belli eden bir rahatsızlıktır. Yeni yürümeye başlamış olan çocuklar kaslarını yeterli kadar kontrol edemezler. Bu tür dönemlerde çocuklarda sakarlıkların ortaya çıkması da yaygındır. Kasların yeterli miktarda gelişememesi ise bu durumlara bağlı olarak zatürree hastalığının ortaya çıkmasına da yol açmaktadır.

Kas erimesinin tedavisi hastalığın ortaya çıkma sebeplerine göre değişmektedir. Çocuklarda ortaya çıkan kas erimelerinde tedavi olarak etkili bir beslenme programı da uygulanmaktadır. Bu beslenme şekli az tuzlu ve proteini bol gıdalar ile uygulanır.

Tedaviyi destekleme amaçlı olarak vücutta ödeme sebep olan fazla su kaynağının atılması için yöntemler de uygulanır.

KAS ERİMESİ BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇAR MI?

Tedavi esnasında çocuklarda böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliğinin ortaya çıkma riski hastalığın şiddetine göre değişebilir. Böbrek yetmezliği ilerleyen seviyelere geldi ise ilaç tedavisi ya da böbrek nakline ihtiyaç duyulabilir.

Hastalık yavaş ilerleyen ve uzun yıllar süren bir hastalıktır. Bu sebeple tedavi yöntemleri de düzenli bir şekilde aksatılmadan uygulanmalıdır.