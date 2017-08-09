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Bir vatandaşın ATM ekranında göstetilen şekilde kartı yuvasına sokmaya çalıştığı anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor...
09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:13
Kartı gösterildiği şekilde takmak
ATM
ATM'ye kart takmak
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