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Kartepe’de ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptığı iş yeri denetimlerinde ruhsatı olmayan işletmeleri mühürleyerek faaliyetten men etti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
Kartepe’de ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Kartepe ilçesinde işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Haksız rekabetin önüne geçmek için ruhsat denetimleri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işletmeler mercek altına alındı. Ekipler, 3 bin 572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun gereği, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere ruhsat almaları için süre verdi. Verilen süre ardından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsat almadan faaliyet göstermeye devam eden iş yerleri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Kartepe Belediyesi’nden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan iş yerlerine izin verilmemektedir. İş yeri sahiplerinin belediyemize gelerek Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne müracaat edip ruhsatlarını almaları gerekmektedir. Aksi durumlarda yasal prosedürler uygulanmaktadır” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:43
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