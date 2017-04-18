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Kartepe’de kültürel ve tarihi dokular koruma altında

Kartepe Belediyesi kültürel ve tarihi dokuların korunması için çalışmalarına hız verdi.

Kartepe’de kültürel ve tarihi dokular koruma altında
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:14

Kartepe Belediyesi kültürel mirasın korunması, tarihi dokunun korunarak canlandırılması için rölöve projeleri hazırlıyor. Bu çerçevede Uzuntarla Mahallesi’nde tarihi değeri olan Düzceli Hüseyin çeşmesi için Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Tarihi Mekanlar Birimi tarafından rölöve projesi çizildi. Çeşmenin rölöve projesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onaylandı. Projede ikinci aşama olan restitüsyon ve restorasyon projeleri, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanacak. Kartepe Belediyesi’nin Kartepe’ye kazandıracağı yeni bir tarihi değer olan çeşme, Uzuntarla Mahallesi mevkiinde tarihi Merkez Camii karşısındaki sokak üzerinde, 147 ada 9 parselde bulunuyor.

Belediye ekipleri ilçede tarihi değeri olan su değirmeni restorasyonu ardından bir başka değer olan çeşme restorasyonunu ile ilgili projesini de titizlikle uygulamaya devam ediyor. Tarihi değerlerine sahip çıkan Kartepe Belediyesi bu yapıları ilçeye ve turizme kazandırarak Kocaeli tarih mirasına yeni değerler eklemeyi hedefliyor.

 
EtiketlerKocaeliUzuntarlaKartepeDüzceÇeşme
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:14
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