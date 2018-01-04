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Kartel medyasından Diyanet'e linç kampanyası

Sözcü gazetesinin başlattığı kirli algı operasyonuna Cumhuriyet gazetesinden sonra Aydın Doğan medyası da katıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:10
Kartel medyasından Diyanet'e linç kampanyası

Alçak provokasyonla ilgili Diyanet'ten bir açıklama daha geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet’in “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer” tanımlarının çarpıtıldığını söyledi.

Sözcü gazetesi Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 28 Şubat kafasıyla kirli ve art niyetli çarpıtma operasyonu başattı. Ardından Cumhuriyet ve Hürriyet de provokasyon kervanına katıldı. O bilindik taktiklerle bilindik korkuları yaratmaya çalıştılar. Hürriyet gazetesi haberleriyle ve yazarlarıyla tam gaz çarpıtma ve algı operasyonu yaptı. Gazetenin yazarları Ahmet Hakan ve Ayşe Arman olmayan bir açıklama sanki varmış gibi Diyanet'e tepki gösterdi ve karalamaya çalıştı. Doğan medyası toplumda bir tepki oluşsun diye yalanı büyüttü. Diyanet, 'Böyle bir açıklama yapılmadı' demesine rağmen yalanlarından ve algı operasyonundan vazgeçmediler, "Diyanet, 9 yaşındaki kız evlenebilir dedi" yalanına devam ettiler.

DİYANET'TEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Öte yandan Diyanet'ten devam eden kirli algı operasyonları sonrasında bir açıklama daha geldi. Başkan Keleş, "Bu insanlıkla ahlakla bağdaşmaz.Diyanet'in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam'a aykırıdır yönünde" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, çocuk yaştaki evlilikle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

HANGİ VİCDAN EVLENDİREBİLİR

"Bırakın 9-10 yaşı bir çocuk 15 yaşında da evlenmemeli, evlendirilmemeli. Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Bu eleştiriler ne ahlaka, ne insanlığa sığar. Diyanet çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu. Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli. Bu yaşlardan önce kim hazır olabilir? Bir kişi anne ve baba olmanın sorumluluğunu taşıyabilmeli. Aksi halde toplumda sorunlar ortaya çıkar. Hiç kimse çocuğunu 9-10 hatta 15 yaşında evlendirmemeli. Bunu düşünmek bile büyük yanlıştır."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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