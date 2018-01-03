Kartel çarpıttı ‘MEB’ açığa aldı

Son olarak ise Şanlıurfa’nın Hacılar Ortaokulu’nda tesettüre giren öğrencilerine ikramda bulunan öğretmenlerin şer medyası tarafından hedef gösterilerek görevlerinden alınması Müslümanlar üzerindeki mobbingi gözler önüne serdi.

Müslüman kız çocuklarının yılbaşı kutlaması adı altında dansöz kıyafetleriyle sergilenmesini görmezden gelenler, Hristiyan emperyalizminin en güçlü silahlarından olan Noel baba kıyafetlerinin anaokulu çocuklarına giydirilmesine ses etmeyenler, Müslüman alimleri ve İslami değerleri hedef haline getiriyor. Nurettin Yıldız Hoca ile başlayan ve İhsan Şenocak Hocanın açığa alınması ile devam eden İslam alimlerine yönelik linç kampanyaları, felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın görevinden el çektirmesiyle devam etti. Son olarak ise Şanlıurfa’nın Hacılar Ortaokulu’nda tesettüre giren öğrencilerine ikramda bulunan öğretmenlerin şer medyası tarafından hedef gösterilmesi sonucu görevlerinden alınması Müslümanlar üzerindeki mobbingi bir kez daha ortaya koydu.



İSLÂM ALİMLERİNİ İTİBARSIZLAŞTIRDILAR



Yaşama gayeleri İslam’a ve Müslümanlara kırmızı görmüş boğa gibi saldırmaktan ibaret olanlar son dönemde iyice zıvanadan çıktı. Attıkları manşetlerle, TBMM’ye taşıdıkları suni gündemlerle hem AK Parti hükümetini zora sokmak isteyen hem de Müslümanları baskı altına almak isteyenler son dönemde mobbingin boyutlarını iyice artırdı. Kendilerine ilk hedef olarak Nurettin Yıldız’ı seçen vesayet odakları ve şer medyası attıkları manşetlerle Nurettin Hocayı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kaleme aldığı eserler ve dikkat çektiği konularla büyük bir kitle tarafından takip edilen Yıldız’ı etkisizleştirmeye çalışan laikçi faşistler akabindeki süreçte ise hedeflerine İhsan Şenocak Hocayı aldılar. Kur’an ve hadisleri referans alarak tesettür konusunda açıklamalarda bulunan Şenocak’ın her söylemini çarpıtarak manşetlerine taşıyan vesayet medyası ile birlikte hareket eden CHP’li vekillerin baskısı sonrası Şenocak görevinden alındı. Tek suçu hakikati söylemek Şenocak’a itibar suikasti düzenleyenler yine boş durmadı.İslami değerlere olan düşmanlıklarını kendilerine bayrak yapan küfrün sancaktarları bu defa da dini hassasiyet taşıyan öğrencileri ve öğretmenleri hedefe aldı.

Avrupa emperyalizminin en büyük sömürü araçlarından olan noel baba kıyafetlerinin anaokulu öğrencilerine giydirilmesine ses etmeyenler, Şanlıurfa’nın Hacılar Ortaokulu’nda tesettüre giren kız öğrencilerine ikramlı etkinlik düzenleyen öğretmenleri boğmak için bir kaşık suda fırtına kopardı. “Eğitim kapandı”, “Devletin okulunda kapanma partisi” manşetleriyle savaş tamtamları çalan şer medyasının çarpıtmaları sonrası öğretmenler açığa alındı. Yetmezmiş gibi tesettüre giren kız öğrencilerin yüzleri flu bir şekilde verilerek sanki büyük bir suç işlemişler algısı oluşturuldu. Müslüman bir ülkede Müslüman bir ana babadan doğan kız öğrencilerin tesettüre girmesini kutlamak amacıyla ikram veren öğretmenlerin açığa alınması ise kamuoyunda büyük tepki çekti.

Müslüman kız çocuklarının yılbaşı kutlaması adı altında dansöz kıyafetleriyle sergilenmesini görmezden gelenler, Hristiyan emperyalizminin en güçlü silahlarından olan Noel baba kıyafetlerinin anaokulu çocuklarına giydirilmesine ses etmeyenler, İslami değerleri hedef haline getiriyor.

Şer odaklarının yaptıkları bu kadarla da sınırlı kalmadı. Konya’daki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Ercan Harmancı isimli öğretmen sosyal medya paylaşımları yüzünden hedef haline getirildi. Zorunlu Beden Eğitim dersini eleştiren ve tesettür vurgusu yapan Harmancı’yı manşetlerine taşıyan din düşmanı medya öğretmenin görevden el çektirmesine neden oldu. Fırında böcek kovalamayı ve namaz kılan öğrencileri fişlemeyi gazetecilik başarısı gibi sunan Uğur Dündar’ın izinden giden talebeleri de Allah’a olan kulluk borcunu ödeyen gençleri manşetlerine taşıdı. Erzurum’un Çat ilçesindeki Yarmak İlkokulu’nda çocukların namaz kılmasından rahatsız olan şer medyası “Devlet okulunda bunu da yaptılar” şeklinde haberlerle adeta çirkin bir algı operasyonuna girişti.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL