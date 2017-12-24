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Kartalkaya'da doluluk yüzde 98...

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yoğunluk  oluşturdu

24 Aralık 2017 Pazar 15:07
Kartalkaya'da doluluk yüzde 98...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan  Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde  yer alan kayak merkezine yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 95 ila 98  doluluk oranı ile hizmet veriyor.

Yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta  zorlanıyor.

Kar kalınlığının, otellerin yapay kar makineleriyle bir metrenin  üzerine çıktığı pistlere akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yapıyor.

Öte yandan kayak merkezindeki yoğunluk ve sahip olduğu doğal güzellik,  drone ile görüntülendi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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