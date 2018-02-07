Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde korkunç olay!
İstanbul Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.07 Şubat 2018 Çarşamba 10:44
Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü gözaltına alındı.
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