Kartal’da 386 bin TL’den başlayan fiyatlarla balkonlu 1+1 daireler

İnşaat sektöründe 24 yıldır prestijli projelere imza atan SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul’un Kartal’da yükselen “Balkon Hayatın Keyfidir” temalı projesi Çukurova Balkon’da 1+1’lerin yüzde 35’i satıldı. 386 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 1+1’lerin büyüklükleri 66 ila 84 metrekare arasında değişiyor. Tüm 1+1’lerde balkon bulunuyor olması ve küçük metrekarelerde alan kazanımı sağlayan yerden ısıtma sistemi önemli avantajlar olarak öne çıkıyor. Dairelerin klimalı olması otururken konfor sunduğu gibi kiraya verirken de kolaylık sağlıyor.

1+1’leri kimler tercih ediyor?

Alım gücünün diğer daire tiplerine göre daha kolay olması ve pratik kullanım imkanı sunması gibi birçok avantajı bulunan 1+1’ler, genellikle genç çiftler, bekârlar ve öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Küçük bir alana sahip olmaları nedeniyle ekonomik bir yaşam sunan 1+1 daireler, home-ofis olarak yoğun talep gördüğü gibi aynı zamanda kolay kiralanabilmesi ve kira getirisinin yüksek olması açısından yatırım aracı olarak da öne çıkıyor.



İki farklı ödeme seçeneği ile 1+1 fırsatı

1+1’lerin yanı sıra 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin de bulunduğu 19 ve 20 katlı iki blokta toplam 261 konuttan oluşan Çukurova Balkon’da iki ayrı ödeme seçeneği sunuluyor. İsteyenler yüzde 50 peşin ödeme yapıp kalan yüzde 50’yi Ocak 2018’de vade farksız olarak ödeyebiliyor. Peşinatsız konut arayanlara ise daire fiyatının yüzde 75’ine kadar kredi kullanma ve peşinatı Ocak 2018’de yine vade farksız olarak ödeme imkanı tanınıyor. Örnek daireleri hazır olan Çukurova Balkon’un Eylül 2017’de teslim edilmesi planlanıyor.

Metroya 600 metre, ormana 2 dakika mesafede…

Kartal Metrosu’na ve yeni açılacak İKEA’ ya 600 metre, Kartal Adliye Sarayı’na ve Maltepe Park AVM’ ye 1,5 kilometre, Aydos Ormanı’na 2 dakika mesafede konumlanan Çukurova Balkon’ da daireler çeşitlerine ve büyüklüklerine göre 386 bin ila 1.400 bin TL arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Deniz, adalar ve orman manzaralı balkonlar…

Merkezi konumunun yanı sıra deniz, adalar ve orman manzarasını da bir arada sunan Çukurova Balkon’un yüzde 85’i yeşil alandan oluşuyor ve projede 750 metrekarelik iki katlı kapalı sosyal tesis alanı yer alıyor. Projenin sosyal alanları içinde; yarı olimpik açık yüzme havuzu, açık alanda tenis kortu, basketbol sahası, çok amaçlı saha, barbekü ve yürüyüş alanı yer alıyor. Hobi odası, çocuk oyun alanları, çocuk yüzme havuzu, fitness merkezi, sauna ve buhar odası, kafeterya, toplantı odaları, fotokopi odası, hobi odaları, kapalı otopark ise projenin diğer sosyal alanlarını oluşturuyor. Kapalı otoparklarda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için birer, 4+1 daireler içinse ikişer araçlık park yeri bulunuyor. Kameralı güvenliğin bulunduğu projede, zemin katta bulunan depo alanları ardiye olarak kullanabiliyor.