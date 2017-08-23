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Kartal’da 15 dakikada 700 Bin lirayı böyle çaldılar

Kartal’da bir nalbur dükkanına giren hırsızlar 15 dakikada kasadan 700 bin lira çaldı. Gece bekçisinin uyumasını fırsat bilen hırsızların dükkana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:49
Kartal’da 15 dakikada 700 Bin lirayı böyle çaldılar

Olay, Kartal’da gece saatlerinde bir nalbur dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Ömer Yılboğa bayram öncesi çalışanlarına vermek üzere bankadan para çekti. Yılboğa, paraları akşam işten çıkarken kasaya kilitledi. Ardından gece saatlerinde işyerine gelen hırsızlar bekçinin de uyumasını fırsat bilerek dükkanın arkasındaki havalandırmadan içeri girdi. Önce içeride keşif yapan hırsızlar daha sonra içinde para ve çeklerin olduğu kasaya yöneldi. Sessiz ve dikkatli bir şekilde kasanın anahtarını alarak kasayı açan hırsızlar 100 Bin lira nakit para ve 600 Bin liralık çeki alarak kayıplara karıştı.

Sabah işyerini açan işletme sahibi etrafın dağınık olmasından şüphelenerek kasaya yöneldi. Kasayı kontrol eden işyeri sahibi soyulduğunu anladı. Sadece 15 dakikada gerçekleşen hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, önce bir kişi içeriye girerek keşif yapıyor. Etrafı kola çan eden hırsız daha sonra diğer arkadaşını da içeri çağırıyor. Birlikte içeride bir şeyler arayan hırsızlar kasanın anahtarını buluyor. Ardından kasayı açan hırsızlar paraları ve çekleri alarak kaçıyor.

İŞYERİ SAHİBİ İSYAN ETTİ

İşyeri sahibi Ömer Yılboğa yaşanan duruma isyan ederek, "Gece bekçisi olmasın rağmen çok rahat bir şekilde iki kişi içeri giriyor. Önce bir keşif yapıyorlar. Önce giren bir kişi bekçinin uyuduğunu görünce diğer arkadaşını çağırıyor. Ellerinde levye ve satırla içeri giriyorlar. 100 Bin TL nakit para ve yaklaşık 600 Bin TL değerinde ki çeki alarak elini kolunu sallaya sallaya çıkıyorlar. Bayram arifesindeyiz. Yanımızda yaklaşık olarak 200’e yakın eleman çalıştırıyoruz. Bizim 100 milyarı kasaya koyma sebebimiz yarın ustalar gelecek ve bayram öncesi paralarını dağıtacağız. Ailelerine paralarını götürecekler" dedi.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:49
  1. İstanbul
  2. hırsızlık
  3. Kartal
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