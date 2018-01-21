Kartal,Antalya deplasmanında kanatlandı

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 3 maç aradan sonra Süper Lig'de oynadığı bir deplasman maçını kazandı.

Beşiktaş'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada ve 54. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 8. dakikada Charles attı.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkarırken, Antalyaspor 17 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında son lig karşılaşmasına göre sahaya 3 değişiklikle çıktı. Süper Lig'de 23 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan, ancak sakatlıkları dolayısıyla kadroya alınmayan Pepe ve Tosic ile Gökhan Gönül'ün yerine defansta yeni transfer Vida ve Caner Erkin ile orta sahada Oğuzhan Özyakup forma şansı buldu.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI, ANTALYASPOR GOLÜ ATTI

Beşiktaş, karşılaşmaya çok etkili başladı. Talisca santradan sonra aldığı topu rakip ceza sahasına doğru uzun gönderdi. Negredo ceza sahasına koştu yaptı ve topa dokundu. Arkadan gelen Oğuzhan çok sert bir şut çekti ve topu kaleci Ferhat çeldi. Ancak pozisyonda Oğuzhan için ofsayt bayrağı kalkarken, top Antalyaspor'a geçti.

Gelişen Antalyaspor hücumunda sol kanatta Deniz Kadah topla buluştu. Sol çizgide ilerledikten sonra Deniz topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Penaltı noktasına doğru herkesi geçen topa, arkadan koşu yapan Charles vurdu. Charles'in vuruşunda top ağlara gitti ve Antalyaspor, 8. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 17. dakikasında Beşiktaş sol kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına gönderilen top Beşiktaşlı oyuncudan sekti. Kaleye paralel giden topua hiçbir oyuncu dokunamadı. Pozisyonun devamında sol kanada açılan topu savunma uzaklaştırdı.

BASKI GOLÜ GETİRDİ, ANDERSON TALISCA SAHNEDE

Beşiktaş baskısını arttırırken, 24. dakikada ceza sahasına uzun bir top gönderildi. Ryan Babel, Nazim Sangare ile hava topuna yükseldi ve topu penaltı noktasını indirdi. Talisca seken topu yaptığı vuruşta ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya, önceki pozisyonda Babel'in Nazim Sangare'ye yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Siyah-beyazlı ekip yine rakip alanda gol ararken, sol kanatta Caner Erkin topla buluştu. Caner, rakibini geçip ceza sahası içine girdi. Daha sonra topu yerden ortaladı. Savunmadan seken top ceza sahası köşesinde Atiba'ya geldi. Atiba, topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Anderson Talisca, açılan ortada bekletmeden topu kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu. Beşikatş bu golle 30. dakikada Antalyaspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 31. dakikasında ceza sahasına açılan ortaya Talisca yükseldi ve kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top taca giderken, Talisca kötü bir şekilde yere düştü. Sağlık görevlileri Talisca'nın tedavisi için oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu saha kenarındaki tedavisinin ardından oyuna devam etti.

RICARDO QUARESMA İLE BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Beşiktaş, ilk yarının sonlarına doğru hızlı bir hücuma çıktı. Ceza sahasına gönderilen topu Ricardo Quaresma kontrol etti. Quaresma ceza sahası içinde hafif çapraz pozisyonda topu sağına çektikten sonra vuruşunu gerçekleştirdi. Portekizli oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top direkten geri döndü. Boşta kalan topa Negredo hareketlendi. Pozisyonun devamında Negredo açısını kaybetti ve top kornere gitti. Korner sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Antalyaspor çok etkili başladı. Savunmanın arkasına atılan topa Emre Güral hareketlendi. Emre kaleci Fabri ile karşı karşıya vuruşunu gerçekleştirdi. Fabri ilk pozisyonda topu çıkardı. Top yeniden Emre'nin önünde kaldı. Emre Güral, Fabri'nin yanından sıyrılıp savunmanın müdahalesine rağmen kaleye şutunu çekti. Emre'nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında top kornere çıktı. Antalyaspor, çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kullanılan korner sonrasında da top kaleci Fabri'de kaldı.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Antalyaspor savunmadan çıkmak isterken Celutska topla buluştu. Celutska, topu kalecisine göndermek isterken araya Alvaro Negredo girdi. Alvaro Negredo topa doğru kayarak vurmak istedi ancak yetişemedi ve top kaleci Ferhat'a gitti. Ferhat da bekletmeden topu uzaklaştırdı.

Antalyaspor, 50. dakikada da hızlı bir hücuma çıktı. 3'e 1 gelişen hücumda El Kabir topla ilerledikten sonra sağdan gelen Deniz Kadah'a pasını çıkardı. Deniz ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top auta gitti.

KARŞILIKLI POZİSYONLAR SONRASINDA GOL TALISCA'DAN!

Gelişen Beşiktaş hücumunda Alvaro Negredo ceza sahası dışında topla buluştu. Negredo ceza yayındaki Talisca'ya pasını çıkardı. Talisca bekletmeden vurşunu yaparken, kaleci Ferhat topu çeldi. Sağ kanada açılan topu Ricardo Quaresma kontrol etti. Portekizli oyuncu arka direğe doğru topu havalandırdı. Talisca bu pozisyonda çok iyi yükseldi ve yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. Siyah-beyazlı takım 54. dakikada Talisca'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Antalyaspor bir penaltı bekledi. Sağ çaprazdan El Kabir ceza sahasına girmek isterken top Medel'in eline temas etti ve pozisyonun devamında Medel topu uzaklaştırdı. Antalyasporlu oyuncular bu dakikada penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

Anderson Talisca, orta sahada Diego ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Talisca'nın tedavisi için sağlık görevlileri sahaya geldi. Talisca, tedavisinin ardından kenara geldi ve bir süre sonra oyuna devam etti.

Şenol Güneş, mücadelenin 69. dakikasında ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna girdi. Şenol Güneş, 76. dakikada bir değişiklik daha yaptı. Bu dakikada da Caner çıkarken, Gökhan oyuna girdi.

Anderson Talisca, 90+3. dakikada çok şık bir vuruşta kaleyi düşündü ancak kaleci Ferhat son anda köşeden topu kornere geldi. Korner sonrasında da savunma topu uzaklaştırdı.

Mücadelenin kalan süresinde her iki ekip de skoru değiştiremedi. 90 dakika sonunda Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.