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Kartal yuvasına yol yapılıyor

Siirt’in Pervari ilçesi Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek ve Ulupınar mezraları, yıllar sonra yapılan çalışmalarla yola kavuşuyor. Devam eden çalışmalarda mutlu sona 300 metre kaldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
Kartal yuvasına yol yapılıyor

Çetin coğrafi koşulları nedeniyle ’Kuş uçmaz, kervan geçmez’ olarak adlandırılan Ulupınar mezrası, KÖYDES projesi kapsamında üç aylık hummalı bir çalışma ile yola kavuşuyor. 20 haneli Sarıçiçek ve Ulupınar mezralarında yaşayan 78 vatandaş, heyecanla yolun tamamlanmasını bekliyor. Köy yapım yolunu yerinde inceleyen Pervari İlçe Kaymakamı Hakan Şeker, KÖYDES projesi kapsamında Sarıçiçek ve Ulupınar mezralarına yo gitmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Sarıçiçek ve Ulupınar mezralarına yol gitmesi ile birlikte vatandaşlar elektronik, beyaz eşya gibi malzemeleri sırtlayarak veya sedye ile saatlerce zorlu bir taşıma yolculuğundan kurtulmuş olacaklar.

Köy sakinleri de verilen hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:02
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  2. Siirt
  3. Ulupınar
  4. KÖYDES
  5. Pervari
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