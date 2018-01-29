Kartal transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Vagner Love'ın transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.29 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından Brezilyalı golcü oyuncunun transferi konusunda bir video yayımladı.