Kartal, Paşa'dan kaçamadı
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.18 Ağustos 2017 Cuma 23:49
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, 7. dakikada Ryan Babel'in golüyle öne geçti. Kasımpaşa, Markus Neumayr'ın 23. dakikada gelen golüyle eşitliği sağladı. Anderson Talisca, 34. dakikada Beşiktaş'ı ikinci kez öne geçiren golü kafasıyla attı. Trezeguet, 78'de Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı.
İlk haftayı galibiyetle geçiren Beşiktaş ve Kasımpaşa, bu beraberliğin ardından 4'er puana yükseldi.
Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Akhisar deplasmanına gidecek.