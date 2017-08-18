Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kartal, Paşa'dan kaçamadı

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 23:49
Kartal, Paşa'dan kaçamadı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, 7. dakikada Ryan Babel'in golüyle öne geçti. Kasımpaşa, Markus Neumayr'ın 23. dakikada gelen golüyle eşitliği sağladı. Anderson Talisca, 34. dakikada Beşiktaş'ı ikinci kez öne geçiren golü kafasıyla attı. Trezeguet, 78'de Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü attı.

İlk haftayı galibiyetle geçiren Beşiktaş ve Kasımpaşa, bu beraberliğin ardından 4'er puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Akhisar deplasmanına gidecek.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 23:49
  1. beşiktaş kasımpaşa
  2. beşiktaş
  3. bjk
  4. kasımpaşa
  • abdullahabdullah38 dk önce
    Kartal Hakemin sayesinde yinede kazanamadı, aferin.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tutuşan Almanlar bu sorunun cevabını arıyor: Erdoğan gurbetçiler üzerinde etkili mi?
  1. Tutuşan Almanlar bu sorunun cevabını..
  2. Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah..
  3. ‘Defol’ deyip konuşturmadılar! Merkel..
  4. ABD’den flaş karar… Engellendi!
  5. Suudi Arabistan Katar'da darbeye mi..
  6. Şahdamarı planında hedef İdlip ve..
  7. Kartal, Paşa'dan kaçamadı
  8. Mısır, yardım kafilesine engel oldu
  9. Adana'da ABD'ye ait düşen İHA bomba..
  10. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
  11. Erdoğan'ın çağrısı Almanlara fena..
  12. İstanbul'da 5 bin polisle hava..
  13. Başbakan Yıldırım Singapur ve..
  14. Adil Öksüz'ün kardeşi konuştu: Her..
  15. Seferi olan kimseye kurban kesmek..
  16. ABD'den Türkiye hamlesi: Ankara'ya..
  17. Türkiye Ganalı Abdullah'ı hacca..
  18. Alperen'in gittiği kreşin sahibi..
  19. Barzani, ABD'li komutanla görüştü
  20. En milli gelin alma... Gelini mehterle..
Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!
Gündeme bomba gibi düştü… Türk devi tamamen Japonlara satıldı!
AK Parti'de bir istifa daha
AK Parti'de bir istifa daha