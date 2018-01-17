Kartal kupada rövanşa çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak.



5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.



OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



OSMANLISPOR

Zydrunas Karcemarskas

Avdija Vrsajevic

Yalçın Ayhan

Numan Çürüksu

Andreas Maxsö

Luiz Carlos

Ceyhun Gülselam

Adrien Regattin

Serdar Gürler

Özer Hurmacı

Sokol Cikalleshi



BEŞİKTAŞ

Tolga Zengin

Domagoj Vida

Dusko Tosic

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Gary Medel

Oğuzhan Özyakup

Tolgay Arslan

Jeremain Lens

Alvaro Negredo

Mustafa Pektemek



SAAT: 20:30

YAYIN: ATV