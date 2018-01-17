Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kartal kupada rövanşa çıkıyor!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Osmanlıspor'un konuğu olacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
Kartal kupada rövanşa çıkıyor!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak.

5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. 

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

OSMANLISPOR
Zydrunas Karcemarskas 
Avdija Vrsajevic
Yalçın Ayhan
Numan Çürüksu
Andreas Maxsö 
Luiz Carlos
Ceyhun Gülselam
Adrien Regattin
Serdar Gürler
Özer Hurmacı
Sokol Cikalleshi

BEŞİKTAŞ
Tolga Zengin
Domagoj Vida
Dusko Tosic
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Gary Medel
Oğuzhan Özyakup
Tolgay Arslan
Jeremain Lens
Alvaro Negredo
Mustafa Pektemek

SAAT: 20:30
YAYIN: ATV

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
  1. TÜRKİYE KUPASI Haberleri
  2. TÜRKİYE KUPASI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi: Abdullah Gül adayımız olabilir
    1. Saadet Partisi: Abdullah Gül adayımız..
    2. Yalnızlık Bakanlığı kuruldu
    3. Sır görüşmeden önce dikkat çeken detay!
    4. Terör örgütü PYD'den tüm dünyaya..
    5. Ankara'da sıcak saatler! Gözler kritik..
    6. Bağırsak parazitleri çocuklara uykuyu..
    7. Ünlülerin torbacısı suç üstü yakalandı
    8. AYM'den o parti hakkında flaş karar!..
    9. Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir:..
    10. Uluslararası seviyede aranan terörist..
    11. Uyarıyoruz artık bu kepazeliği..
    12. Ardahan soğuktan buz tuttu
    13. Asya borsaları karışık seyretti
    14. CHP'de ulusalcı- sol akım savaşı
    15. Doğu Ekspresi turizmcilerin yüzünü..
    16. Trabzon Limanı için talep toplama..
    17. İki devin memnuniyetinden yüzde 10..
    18. 3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi..
    19. Hatay’da 55 kaçak yakalandı
    20. 'O iş adamı, Erdoğan'la çekilen..
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...