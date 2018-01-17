Kartal kupada rövanşa çıkıyor!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Osmanlıspor'un konuğu olacak.17 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak.
5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.
OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
OSMANLISPOR
Zydrunas Karcemarskas
Avdija Vrsajevic
Yalçın Ayhan
Numan Çürüksu
Andreas Maxsö
Luiz Carlos
Ceyhun Gülselam
Adrien Regattin
Serdar Gürler
Özer Hurmacı
Sokol Cikalleshi
BEŞİKTAŞ
Tolga Zengin
Domagoj Vida
Dusko Tosic
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Gary Medel
Oğuzhan Özyakup
Tolgay Arslan
Jeremain Lens
Alvaro Negredo
Mustafa Pektemek
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV