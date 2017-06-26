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Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de destek verdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:04
Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamu vicdanının rahatsız olduğu bir dönemde adalet yürüyüşünü başlattığını belirterek, kendisinin de bu yürüyüşe destek verdiğini söyledi. Öz, “Ben 3 gündür bu yürüyüşe eşlik ediyorum. Kartal’a kadar bu yürüyüşün içerisinde olacağım. Bizim yaştakiler için Deniz Gezmiş’lerin Samsun’dan Ankara’ya doğru tam bağımsız Türkiye ve Atatürk yürüyüşü vardı. Gençliğimizin en önemli yürüyüşüydü. Daha sonra Şemsi Denizer’in madencilerle birlikte Zonguldak’tan başlattığı Ankara’ya yürüyüşü vardı. Şimdi bu üçüncü büyük yürüyüş. Buda Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için. Şundan, bundan diyecek halimiz yok ama çeşitli örnekler verilebilir. Kendi belediyelerinde kendi düşüncesine hitap eden topluma ne yapılıyorsa bizde aynısını istiyoruz. Değişik bir şey istemiyoruz. Biz belediyeler olarak bundan şikayetçiyiz” dedi.

“Biz uygulamaların eşit olmasını, ülkenin eşit yurttaşı olduğumuzu ve aynı davranışların bize de gösterilmesini istiyoruz” diyen Öz, “Her kesimin adalet anlayışında, hak mahrumiyetinde çeşitli nedenler var. Tek olay diğerine ne uyguluyorsan banada aynısını uygula. Bunun için kararlılıkla yürüyoruz. Çokta güzel oluyor. Her kes son derece bilinçli bir şekilde, provokasyonlara gelmeden, hak, hukuk ve adalet diyerek belli bir intizam içerisinde örgütlü bir şekilde çok güzel yürüyüş oluyor. Katılan ve bu sorumluluğu taşıyan tüm yurttaşlara bende teşekkür etmek istiyorum. Sağolsunlar. Ayaklarına sağlık” diye konuştu.

Öz, bundan sonraki günlerde de yürüyüşe katılarak desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:04
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