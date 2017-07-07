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'Kartal Bebek' sekiz ülkede listede

Almanya’da kalp nakli bekleyen 10 aylık Kartal bebeğin enfeksiyonunda küçük bir düşüş gözlendi. Kalbi çok yorulduğu için uyutulan Kartal bebeğe kalp nakli yapılana kadar yapay kalp takılması da gündeme geldi

07 Temmuz 2017 Cuma 08:28
'Kartal Bebek' sekiz ülkede listede

Türkiye’nin el ele vererek Almanya’da kalp nakli olabilmesi için 19 saatte yaklaşık 4.5 milyon lira topladığı 10 aylık Kartal bebek de küçük de olsa bir iyileşme gözlemlendi. Almanya’daki hastanenin özel yoğun bakım ünitesinde uyutulan Kartal bebeğin ateşi önceki gün düştü. Dün de anne Ahu Yıldırım’ın açıklamasına göre Kartal bebeğin kalbini zayıflatan enfeksiyonda küçük bir düşüş yaşandı.

Yapay kalp gündemde

Kartal bebeği günde sadece bir kez ve çok kısa bir süre görmesine izin verilen anne Ahu Yıldırım, 10 aylık Yılmaz Kartal’ın uyanınca hemen nabzı yükseldiği için uyutulduğunu söylüyor. Bebeğin kalbinin şu anda ağır bir darbeyi ya da anne ve babasını görmek gibi bir heyecanı kaldıracak güçte olmadığını belirtiliyor. Alman doktorlar Kartal bebeğin durumunda kötüye doğru gidiş görülmesi ihtimaline karşılık yapay kalp takılabileceğini gündeme getirdi.

Sekiz ülkede listede

Ancak yapay kalpte de enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle doktorlar bebeğin mümkün olduğu kadar kalbiyle idare etmesi için çalışıyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre Kartal bebek önceki gün Almanya’daki hastanenin istediği paranın toplanmasıyla Avrupa’da 8 ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Hırvatistan, Macaristan ve Slovenya) dahil olduğu organ nakilleri ve dağıtımını düzenleyen kuruluş ‘Euro Transplant’ın kalp bekleme listesine girdi. Euro Transplant’ın kalp nakli bekleme listesinde şu 1.160 kişi bulunuyor.

Türkiye’de 70 çocuk kalp bekliyor
Türkiye’de ise yaklaşık 25 bin kişi organ nakli bekliyor. sağlık Bakanlığı bekleme listesinde 835 kişi kalp için bekliyor. Sağlık Bakanlığı Organ Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Haziran 2017 verilerine göre, 612 çocuk organ nakli için bekliyor. Bunların 70’i kalp bekleyen çocuklar. Bu yıl sadece 4 çocuğa kalp nakli yapıldı, 19 çocuk kalp beklerken kaybedildi. Listeye yine kalp nakli olabilmek için 32 yeni hasta çocuk dahil oldu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:28
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Sağlık Bakanlığı
  5. Bebek
  6. Avusturya
  7. Belçika
  8. Hollanda
  9. Macaristan
  10. Hırvatistan
  11. Slovenya
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