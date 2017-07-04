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Kartal bebeğe kalp nakli için gereken para toplandı

Kalp yetmezliği hastası olan Kartal bebek için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Gereken paranın toplandığı bilgisi geldi.

04 Temmuz 2017 Salı 15:50
Kartal bebeğe kalp nakli için gereken para toplandı

Kalp yetmezliği hastası olan 10 aylık Kartal bebeğin tedavisi için gereken 1.099.000 Euro  toplandı. Ameliyat, Almanya'da yapılacak.

Aile, "Herkese sonsuz teşekkürler! Kartal için açılan bağış hesabımız gerekli meblağ toplandığı için kapandı" açıklaması yaptı.

Almanya'da nakil olabilmesi için 1.099.000 euroya ihtiyaç duyan Kartal bebek için sosyal medyada kampanya başlatılmış; kampanyaya Işın Karaca, Şahan Gökbakar, İrem Derici, Hayko Cepkin gibi daha birçok ünlü isim destek olmuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:50
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