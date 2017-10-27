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Kartal, Alanya'da çıkış peşinde

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

27 Ekim 2017 Cuma 10:46
Kartal, Alanya'da çıkış peşinde

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak.

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıkacak.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.

Babel dönüyor

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen Ryan Babel, Alanya deplasmanında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, cezasını Medipol Başakşehir maçında çektiği için Alanya'da görev yapabilecek.

İki oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:46
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
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