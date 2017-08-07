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Kart borcunda takibe alınanların sayısı düştü

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı yılın ilk yarıda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 497 bin kişi oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:20
Kart borcunda takibe alınanların sayısı düştü

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe  intikal eden kişi sayısı yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3  azalarak 497 bin kişi oldu. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli  Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2017 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal  takibe girenlerin sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  2 artarak 712 bin kişi olarak gerçekleşti.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez  sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan  dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ocak-haziran döneminde 2016'nın aynı  dönemine göre yüzde 3 artarak 376 bin kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi  sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 azalarak 497 bin kişi oldu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:20
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