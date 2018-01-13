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Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi

Kars’ta, kar yağışının ardından vatandaşların karla mücadelesi başladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:49
Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün yağan karın ardından vatandaşlar evlerinin bacalarındaki karı kürümeye başladı. Sarıkamış’ta kar temizleme telaşına düşen vatandaşlar, daha sonra evlerinin bahçesinde biriken karı dışarı attı. Vatandaşların karla mücadelesi ise saatlerce sürdü.

Sarıkamış’ta son yağan kardan dolayı evlerinin önünü temizlediklerini ifade eden vatandaşlar, "Sarıkamış’ta aralıklarla yağan kardan dolayı yollarda ve çatılarda kar birikmesi oldu. Bizler de karları kürümeye başladık" dedi.
Yoğun kış mesaisinin başladığını belirten vatandaşlar, "Sarıkamış’a kar yağdı. Kış şartları çok ağır geçiyor. Her gün kapılarımızı kürüyoruz. Gençler gelip yardım ediyor. Mahallede evlerin kapılarının karını temizliyorlar. Allah bize yardım etsin. Sarıkamış çok ağır bir kış memleketidir" diye konuştu.

Vatandaşlar, çökme tehlikesi ve kayma tehlikesine karşı alçak çatılardaki karları temizlemeye çalışırken, bazıları da ellerinde küreklerle kendilerine ve araçlarına yol açmak için evlerinin önüne yığılan karları temizledi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:49
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