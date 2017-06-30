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Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp eden 3 kişi tutuklandı

Kars’ta tehditle bir iş yerinden 240 lira değerinde eşya gasp eden 3 kişi tutuklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 10:03
Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp eden 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri sahibinin, iş yerine gelen daha önceden tanımadığı 3 erkek şahsın 240 TL değerinde eşofman üstünü tehditle aldıklarını bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya karışan şüpheli 3 kişiyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:03
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kars
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