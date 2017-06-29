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Kars'ta şiddetli dolu etkili oldu

Kars'ta etkili olan şiddetli dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 03:11
Kars'ta şiddetli dolu etkili oldu

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.

CADDELERDE BİRİKİNTİLER OLUŞTU

Akşam saatlerinde başlayan yağmur yerine doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışlar caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Vatandaşların korunaklı alanlara girdiği şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların üzerinin battaniyelerle örtüldüğü gözlendi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 03:11
  1. Kars'ta şiddetli dolu etkili oldu
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