Kars'ta şiddetli dolu etkili oldu
Kars'ta etkili olan şiddetli dolu yaşamı olumsuz etkiledi.29 Haziran 2017 Perşembe 03:11
Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu.
CADDELERDE BİRİKİNTİLER OLUŞTU
Akşam saatlerinde başlayan yağmur yerine doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışlar caddelerde su birikintileri oluşturdu.
Vatandaşların korunaklı alanlara girdiği şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların üzerinin battaniyelerle örtüldüğü gözlendi.