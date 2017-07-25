Kars’ta kuş gribi şüphesi

Kars’ta son 10 günde yaşanan kaz ve tavuk ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor. Merkeze bağlı Mezra köyü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından karantina altına alınarak, mezradaki kazlar çuvallarla toplandı.

Hasta hayvanlardan da örnekler alan yetkililerin örnekleri tahlile gönderdiği öğrenildi.

Kanatlı hayvanlarının öldüğünü belirten vatandaşlar, hayvanların ‘kuş gribi’nden öldüğünü iddia ettiler.