Kars'ta kaçakçılık operasyonu 5 kişi gözaltında
Kars'ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 98 cep telefonu ele geçirildi.21 Ekim 2017 Cumartesi 12:31
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı.
Ortakapı Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 67 cep telefonu bulundu.
Zanlılara ait 3 iş yerine düzenlenen operasyonda da 31 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekiplerince 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.