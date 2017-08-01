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Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 734 paket kaçak sigara ele geçirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 12:47
Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kentte meydana gelen Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 erkek şahsın bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlara istinaden yapılan iş yeri aramasında toplamda 2 bin 734 paket bandrolsüz gümrük kaçağı Sigara ele geçirildi.

Olayla ile ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kars
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

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