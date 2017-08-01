Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi
Kars’ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 734 paket kaçak sigara ele geçirildi.01 Ağustos 2017 Salı 12:47
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kentte meydana gelen Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan 2 erkek şahsın bulunduğu bir işletmeye operasyon düzenlendi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlara istinaden yapılan iş yeri aramasında toplamda 2 bin 734 paket bandrolsüz gümrük kaçağı Sigara ele geçirildi.
Olayla ile ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.