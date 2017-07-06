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Kars'ta hava destekli operasyon: 5 PKK'lı öldürüldü

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını bildirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:23
Kars'ta hava destekli operasyon: 5 PKK'lı öldürüldü

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.

Bu tespit üzerine operasyon başlatıldığını söyleyen Doğan, bu bilgileri aktardı:

"Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba yönelik saat 06.30'da yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Diğer 2 terörist yaralandı. Yaralı 2 teröristin yakalanması için karadan ve havadan operasyonlar devam etmektedir."

Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:23
  1. Türkiye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Vali Doğan
  4. Kağızman
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