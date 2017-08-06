Kars'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza bugün ilçe girişindeki Akçalar Köyü yakınlarındaki Zöhrep Mevkinde meydana geldi. Sürücü Aytekin Yerdelen yönetimindeki 36 AL 918 plakalı araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AG 828 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 36 AL 918 plakalı araç içersindeki evli çift Aytekin Yerdelen ve Tülin Yerdelen olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araç içerisindeki Y.Y ile D.Y. ve 65 AG 828 plakalı araç içerisindeki 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Kars’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.