Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kars’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kars’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:28
Kars’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında Kars-Arpaçay karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 36 AL 918 plakalı otomobil ile 65 AG 828 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada Aytekin ve Tülin Yerdelen çifti hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcının incelemesinin ardından Yerdelen çiftinin cenazeleri hastane kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:28
  1. KARS
  2. TRAFİK KAZASI
  3. ÖLÜ
  4. YARALI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı