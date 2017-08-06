Kars’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında Kars-Arpaçay karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 36 AL 918 plakalı otomobil ile 65 AG 828 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada Aytekin ve Tülin Yerdelen çifti hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcının incelemesinin ardından Yerdelen çiftinin cenazeleri hastane kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.