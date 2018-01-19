Kars’ta 39 köy yolu ulaşıma kar engeli

Kars’ta önceki gün etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 39 köyün kentle irtibatı kesildi. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kars Merkez 1, Akyaka’ya bağlı 13, Arpaçay’a bağlı 24 ve Selim’e bağlı 1 olmak üzere toplam 39 köy yolu kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.