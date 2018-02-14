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Kars’ta 20 göçmen yakalandı

Digor İlçesi'nde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçan kamyonetten Türkiye’ye kaçak yollardan giren 18’i göçmen toplam 20 kişi yakalandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:54
Kars’ta 20 göçmen yakalandı

Olay Digor’da meydana geldi. Digor Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrollerinde, kontrol noktasında jandarmanın ‘dur’ ihtarında bulunduğu kamyonet sürücüsü Ö.Ç. jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri durumu Digor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bildirerek kamyoneti takibe başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kamyonetin yoldan çıkarak çamura saplandığı bilgisi vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis kamyon ve çevresinde arama yaptı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan aramada yasa dışı yollarla yurda giriş yapmış 10’u Afganistan, 7’si Özbekistan ve 1’i Pakistan olmak üzere 18 kişi, araç sürücüsü ve organizatör olduğu tespit bir kişi ile birlikte toplam 20 kişi yakalanarak Digor Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Olayla ilgili Digor Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilirken, organizatör olduğu öğrenilen A.U.’ya 4 bin 483 lira para cezası uygulandı. Kamyonete Digor Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 690 Sayılı KHK’nın 6. maddesi gereğince el konularak Kars Yediemin Otoparkı’na çekildi. Ayrıca araç sürücüsü Ö.Ç.’ye de Digor Mal Müdürlüğü’nce biletsiz yolcu taşımak suçundan para cezası kesildi.

Öte yandan gözaltına alının 18 göçmenin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:54
  1. KARS
  2. Dilek Öcalan
  3. GÖÇMEN
  4. JANDARMA
  5. KAÇAK

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