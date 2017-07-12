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Kars'ta 2 bin 446 kök Hint keneviri ile yakalandı

Kars Arpaçay ilçesinde, tarlalarına 2 bin 446 kök Hint keneviri ektikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:24
Kars'ta 2 bin 446 kök Hint keneviri ile yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarlalarına uyuşturucu ektikleri öne sürülen 4 kişi, 2 bin 446 kök Hint keneviri ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı köylerinde Hint keneviri bitkisi ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ardından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, A.A, F.A, Ö.A. ve L.A'nın tarlasına ekilen 2 bin 446 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Hint keneviri bitkilerini olay yerinde imha eden ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, jandarmada ifadelerinin alınması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:24
  1. Arpaçay
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