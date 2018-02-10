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Karşıyaka'da evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Karşıyaka'da yalnız yaşayan kadından haber alamayan yakınları, polis çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla dehşet ortaya çıktı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:03
Karşıyaka'da evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Karşıyaka'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Keltek, evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1783 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ayşe Keltek'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip evine gitti.

Keltek kapıyı açmayınca, yakınları polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Keltek'in kanlar içinde, cansız bedeniyle karşılaştı.

Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Ayşe Keltek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Polis, Keltek'i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:03
  1. İzmir

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