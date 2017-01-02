Karşınızda Maserati'nin yeni amiral gemisi!

Maserati Quattroporte, benzinli, dizel motor ve 4x4 çekiş sistemi seçenekleriyle 270 bin 630 eurodan başlayan fiyat etiketine sahip. Yeni Quattroporte, ülkemizde biri dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Yeni modelin kaputunun altında 275 bg güç üreten 3.0 litrelik V6 yapılı, 600 Nm tork üreten turbo dizel motor ön plana çıkıyor. Dizel motorlu Quattroporte, 252 km/s'lik en yüksek hıza ve 6.4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip.

MOTOR FERRARİ'DEN

Quattroporte'nin S Q4 adı verilen versiyonunda Ferrari tarafından üretilen 410 bg güç ve 550 Nm tork değeriyle baş döndüren motor görev yapıyor. 286 km/s son sürate sahip ve 0-100 km/s hıza 4.9 saniyede ulaşan Maserati Quattroporte S Q4, dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle farklılaşıyor. Bu motor ve çekiş kombinasyonuyla yetinmeyenler ise yine Ferrari üretimi olan V8 Biturbo özellikli, 530 bg gücündeki GTS versiyonunu tercih edebiliyorlar. 710 Nm torka sahip Quattroporte GTS, 310 km/s'lik son hız değeri ve 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4.7 saniyede çıkan performansıyla dikkat çekiyor.