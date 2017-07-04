‘Karşılarına dikiliriz’

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmanın ardından, İstanbul Korveti’nin ilk kaynağını yaptı. Kınalıada Korveti de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla, törenle denize indirildi. Milli gemi Kınalıada’nın denize indirilmesi töreninde Erdoğan ayrıca uçak gemisi yapılacağının da müjdesini verdi.

YÜRÜTEMEZ HALE GELMİŞTİK

Tuzla’da Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Denizlerdeki gücümüz daha da artacak. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum; herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı, kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Açık konuşuyorum; şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışındaki operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik.”

KARŞILARINDA BİZZAT BİZİ BULURLAR

Törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımlarını engellemeye çalışanların hoş görülmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Sebebi ne olursa olsun, Türkiye’nin savunma sanayindeki atılımları engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle bir tavır içine girenler, karşılarında bizzat bizi bulurlar. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan, bu arada elbette kendisi de kazanan, gerçekten işinin ehli, gerçekten üretken, gerçekten samimi tüm girişimcilerimiz, tüm firmalarımız yanlarında bizim olduğumuzu bilmelidir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını hatırlatarak, “2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı” şeklinde konuştu.

Sırada uçak gemisi var

Tuzla’daki törende bir de müjde veren Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: “Mil-Gem örnek bir projedir. Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemde projelerimiz artacak Savaş gemileri konusunda tamamladığımız 14 adet projemiz bulunuyor. 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler bölgedeki tehditlere karşı denizcilik alanında verdiğimiz öneme işarettir. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız, kararlıyız. Türkiye’nin nereden nereye geldiği bakımında bu projeler çok önemli. Geldiğimiz noktada artık uçak gemisi gibi bu alanın zirvesi olan projeler artık bizim için hayal değildir.”