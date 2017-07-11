Karşılama töreninde dikkat çeken detay! İlk kez görüntülendi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma programına katıldı. Gölbaşı Mezarlığındaki programa, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ak PartiAnkara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve ilçe protokolü katıldı.

Bakan Soylu, törenin yapılacağı Gölbaşı Mezarlığındaki Gölbaşı Şehitliği alanına gelişinde Özel Harekat Polisi Mangası tarafından karşılandı. Polis mangasının elindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen, 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler için dua edildi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede, Gölbaşında Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen polislerin mezarlarına kırmızı gül bıraktı. Ardından Bakan Soylu, şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

GENEL MÜDÜR BAYGINLIK GEÇİREN ÖZEL HAREKET POLİSİYLE İLGİLENDİ

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehitlikteki tören sırasında sıcak havadan etkilenen bir kadın Özel Harekat Polisinin yanına gelerek özel ilgi gösterdi. Ayağa kalkmak isteyen kadın polis memuruna Ayağa kalkma otur yerine, dinlen. İstersen seni doktora gönderelim. Hepimiz insanız, demir çelik değiliz. Özel harekat polisiyim diye hastalanmayacak mısın? Geçmiş olsun diyen Altınoka polis memuru ise, İyiyim, kalabilirim yanıtını verdi.

FOTOĞRAF SERGİSİNİ DE AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yla 'Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sergisinin açılışını da yaptı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sergiyi gezen Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Serginin açılışında hitap eden Bakan Soylu, millet olmanın bedeller ödeteceğini belirterek, "Millet olmak, kolay değildir. Bedeller ödetir. Şehitler, gaziler, bir taraftan büyük fedakarlıklar. İşte 15 Temmuz, bize 21'inci asırda millet olma şuurunu yeniden anlatan; bir ülke, bir toprak, bir demokrasi, bir insanlık için ve bu ülkeye hizmet edenler için neler yapılabileceğini tekrar ortaya koydu. 15 Temmuz, bir milletin imtihanıdır. Sadece bir milletin değil, aynı zamanda bir insanlık sınavıdır" diye konuştu.

"BU ÜLKEYE BEDEL ÖDETMEYE ÇALIŞTILAR"

Türkiye'nin demokrasi için de bedeller ödediğini vurgulayan Soylu, "Bizim, demokrasi için elbette ki bedel ödememiz gerekirdi. Biz, demokrasi için bedel ödeye ödeye gelen bir ülkeyiz. Bu ülkede sağcı ve solcu diye gençlerimizi, bir annenin iki evladını birbirine düşürüp, bu ülkenin demokrasisini askıya almak isteyenler, o gün de bedelini ödettiler. Gün geldi 'dindar' diye, gün geldi 'Alevi' diye, gün geldi 'Kürt' diye bu ülkenin insanlarını ayrıştırarak, güçsüzleştirerek ve sıkıntıya uğratmaya çalışarak bu ülkeyi maalesef zayıflatmaya çalışarak, bu ülkeye bedel ödetmeye çalıştılar" dedi.

"MİLLET, 15 TEMMUZ'DA KAHRAMANLIK DESTANI YAZMIŞTIR"

15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Başka ülkelerin tarihlerini anlatmıyorum. Kendi ülkemizin tarihinden bahsediyorum. 60'ta bir darbeden, 80'de bir darbeden, 28 Şubat'ta başka bir darbeden, 27 Nisan'da başka bir müdahaleden ardından 17-25 Aralık'ta başka bir darbeden, 6-7 Ekim'de bizi birbirimize düşüren başka bir darbeden bahsediyorum. Başka bir anlayıştan bahsediyorum. 15 Temmuz'da bu millet, büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Dünyada destanlar vardır. 15 Temmuz da bir destandır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu foto muhabirlerimiz fotoğraflarıyla anlatıyor. Bunu kahramanlar, o gün yaşadıklarıyla anlatıyor"

"TERÖRLE MÜCADELEDE ZAFİYET GEÇİRECEĞİMİZİ BEKLEYENLER, MURADINA EREMEDİ"

Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bizi çelimsizleştirmeye çalışıyorlar. Takatsizleştirmeye çalışıyorlar. Ekonomilerine zarar verebilir miyiz, diye düşünüyorlar. Acaba turist sayısını düşürebilir miyiz, diye düşünüyorlar. İşsizliği artırabiliriz, toprakları daha verimsiz hale getirebiliriz, bu milleti moralsiz bir hale düşürebiliriz; diye düşünüyorlar. Öyle bir milletiz ki kendi istikametinden vazgeçmeyen, selametini birlik, beraberlik, kardeşlik ve ay yıldızlı bayrakta arayan bir milletiz. 15 Temmuz, bizi çelimsiz bırakacak; diye düşündüler. bugün dünyanın büyüyen 3 ülkesinden biriyiz. Bugün istihdamda iyi noktalarda gidiyoruz. Bugün terörle mücadelede zafiyet geçireceğimizi bekleyenler, bu ülkeyi kendi istedikleri bir iklime dönüştürmek isteyenler muratlarına eremediler"

"HESABINI SORDUK VE SORACAĞIZ"

Darbe girişiminin hesabının sorulacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi: "Açık ve net 15 Temmuz'da büyük bir badire yaşadık. Bu badireyi biz, kendimize reva görmüyoruz ve kendimize haksızlık görüyoruz. Bizim bir farkımız daha var. Biz, bun dünyanın hiçbir ülkesine ve milletine de reva görmüyoruz. Bunu yapanlar, nerede olursa olsun bunu yapanlar, kim olursa olsun arkalarında her kim olursa olsun 15 Temmuz'a adım attığımız bugünlerde aziz milletimize, tarihimize ve insanlığa söz veriyoruz. Bunun hesabını sorduk ve soracağız; kim olursa olsun"