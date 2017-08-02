Karşı yöne geçen tır 4 araca çarptı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre Almanya plakalı panelvanda bulunan Adnan (35), eşi Fatma (35) ile 7 yaş altında oldukları öğrenilen çocukları Melisa, Müslüm, Yusuf ve Yakup Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yaralanan şahıslar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.