Zeytin Dalı harekatına 'savaş' diyenler ayvayı yedi

İŞTE O YAZI;

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı için, benim tanımlamam “savaş” değil.

Savaş olsa, karşınızdakini yendiğiniz an, o toprağı almış olursunuz, sahiplenirsiniz.

İlk günden açıklandı, “Teröristleri temizleyip, tehlikeyi ortadan kaldırıp, eski sınırlarımıza geri döneceğiz” denildi..

O zaman..

Benim tanımlamam şudur: “Teröristlere yönelik operasyon.”

Ama Tabipler Birliği “savaş” dediğine göre..

Barolar, Tabipler Birliği’ne destek çıkarak, “savaş tanımlaması”nı zımnen de olsa kabul ettiklerine göre..

CHP, kem küm ederek benzer söyleme soyunduğuna göre..

Ben onların tanımlamaları ile söyleyeyim..

Eğer Afrin’e yönelik operasyon bir savaş ise..

Bu harekatı “savaş” olarak tanımlayıp karşı çıkan herkes, ayvayı yedi demektir..

Tabipler Birliği de.. Barolar da. CHP’liler de..

Medyadaki uzantıları da..

Türk Ceza Kanunu’ndaki maddeler gereği, çok uzun süreli hapis cezaları, kapıda demektir..

Uygulaması hemen hemen sıfıra yakın olduğu için, kamuoyunda pek bilinmeyen, tartışılmayan maddelerin ana gündem maddesi haline gelmesi yakındır demektir.

Bugüne kadar uygulaması yok diye, bugünden sonra da olmayacak demek değil.

Madde orada duruyor..

Bir savcının, “Bu madde iş olsun diye buraya konulmamış” demesine bakar..

Ardından bir bakarsınız..

Tüm savcılar, patır patır bu maddeden soruşturmaları açıyor..

Mahkemeler ardı ardına cezaları kesiyor.

Ben hatırlatayım da..

“Ya kimse de bir ikazda bulunmadı. Biz nereden bilelim, yaptıklarımızın suç olduğunu” demesinler.

Nedir o tartışılmayan, pek bilinmeyen maddeler, bir bakalım (...)

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