Kars donuyor; ağaçlar buz kütlesine dönüştü

Kars’ta kara kış kendini göstermeye başladı. Uzun zamandan beri sıcak ve kar yağışının etkili olduğu kentte hava sıcaklığı gece eksi 25 dereceyi gördü. Termometrelerin sabah erken saatlerde eksi 18’i gösterdiği Kars’ta bir vatandaşın çiftliğindeki çeşme borusu patladı. Çeşme borusundan sıçrayan su kavak ağacında donarak yaklaşık 3 metrelik buz kütlesi oluşturdu. Bir insan boyundan iki kat uzun olan buz kütlesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

'ARAÇLAR DONDU, ÇALIŞMADI'

Kars’ta aşırı soğuklardan araçlar dondu. Dışarıda çalışan işçilerin ateş yakarak ısındığı kentte, bir vatandaş uzun uğraşlar sonucunda çalıştıramadığı kamyonu başka bir kamyonetin arkasına bağlayarak çektirdi. Kamyonetin çektiği kamyon yine çalışmadı.

Öte yandan caddelerde çalışan belediye temizlik işçinin soğuktan yüzünü koruma için sardığı atkıdan çıkan nefesi adeta dondu. Kış mevsimin en soğuk gecesinin yaşandığı Kars’ta araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar soğuğa aldırış etmeden ilerini yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 25 derece ölçülürken, sabah termometreler eksi 18’i gösterdi. Soğuk havanın kentte etkili olacağı öğrenildi.