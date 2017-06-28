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Kars Çayı kokmaya başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte debisi düşen Kars Çayı kokmaya başladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
Kars Çayı kokmaya başladı

Şehir kanalizasyon şebekesi, Sanayi Sitesi atıkları ve Şeker Fabrikası’nın atıklarının aktığı Kars Çayı’nın ısınan hava ile birlikte debisi düştü. Debisi düşen çay ise etrafa pis kokular saçmaya başladı.

Kars Çayı etrafında işletmeleri bulunan iş yeri sahipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars Çayı’nı ıslah ettirdiğini, ancak ıslah edilen çaya kanalizasyon, Sanayi Sitesi ve Şeker Fabrikası’nın atıklarının aktığını bundan dolayı çayın kirlendiğini ve pis koktuğunu ifade ettiler.

Yetkililerden Kars Çayı için kısa sürede önlem almalarını isteyen vatandaşlar, “Kars çayı pis kokuyor. Yıllardan beri bunun önüne geçilmedi. Ulaştırma Bakanı DSİ’ye çayı ıslah ettirdi. Ancak Kars çayını dışarıdan karışan atıklar kirletiyor. Bunun önüne biran evvel geçilmesi gerekiyor. Havalar ısındı, çayın debisi düştü. Isınan hava ile birlikte daha çok koku saçılıyor etrafa, işyerlerimizde duramıyoruz” dediler.

Kars Çayı etrafında bulunan işletme sahipleri bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geldiğini ve misafirlerinde kısa sürede rahatsız olarak bölgeden ayrıldıklarını belirttiler.

Harakani Türbesi, Kars Kalesi, Kümbet Cami, Tarihi Hamamlar ve Taş Köprü’nün tam ortasından geçen Kars Çayı etrafa pis koku saçmaya devam ediyor. Yetkililer ise bu duruma seyirci kalıyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:49
  1. Kars
  2. DSİ
  3. Ula
  4. Kümbet
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