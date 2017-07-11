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Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2017 Salı 20:01
Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, E96 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Ramazan Çelik yönetimindeki 64 NH 503 plakalı karpuz yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Çoban (22) ve Yiğit Enes Diri’yi (17) sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı.

Kaza sonrası kamyonette bulunan karpuzlar yola saçılırken, yaralılardan kamyonet sürücüsü Ramazan Çelik, özel hastaneye, Oğuzhan Çoban ve Yiğit Enes Diri ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:01
  1. Manisa
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Kula
  4. Salihli
  5. Ramazan Çelik
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