Karpuz üreticisinin umudu sıcaklar

Erkenci bölge ilk hasadının yapıldığı ve Türkiye’de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20’sini yetiştiren Adanalı üretici, karpuzun tarla fiyatının düşük olmasından dolayı mutsuz. 2 yıldır karpuzun olgunlaşmadan hasat edilmediğini, bu yüzden ham ya da kelek olarak adlandırılan olgunlaşmamış Adana karpuzunun olmadığını belirten Seyhan Ziraat Odası 2’nci Başkanı Cahit İncefikir, herkesin gönül rahatlığıyla karpuz tüketebileceğini belirtti. Ramazan ayı ve hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının altında seyretmesi sonucu karpuz tarla çıkış fiyatının bugünlerde 50 kuruşun altında seyrettiğini söyleyen İncefikir, şöyle devam etti:

"Tarımsal ürün pazarı borsa mantığı ile çalışmakta, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte talebin artacağını ve fiyatların normal seviyelere geleceğini düşünmekteyiz. Karpuz serinleten meyve olmasının yanında güçlü bir antioksidan içeriğe de sahip. Likopen olarak bilinen antioksidan karpuzda bol miktarda bulunur. A-B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Beta-karoten deposudur. Yaz aylarında yaşadığımız terleme sonucu vücutta kayba uğrayan sodyum ve potasyum yönünden de zengindir. Bu yüzden sağlık için herkes karpuz tüketmelidir."

Karpuzun Adana için ekonomik olarak değerinin çok büyük olduğunu belirten İncefikir, şunları kaydetti:

"Karpuz, Adanalı için çok önemli. Türkiye’de üretilen karpuzun yüzde 20’si, hatta bazen daha fazlası Adana’da üretiliyor. Turfanda karpuzun ilk çıktığı yer yine mümbit Adana toprakları. O yüzden biz Seyhan Ziraat Odası olarak karpuzu çok önemsiyoruz. Bizimle birlikte tüm kent yöneticileri de karpuz ile ilgili çalışma yürütüyor. Karpuzun markalaşması için yürütülen bir çalışma var. Bu yıl Karataş’ta Karpuz Festivali düzenlendi. Bunlar karpuz üreticisi için çok önemli gelişmeler."