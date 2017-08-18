Karnına saplanan bir metre demir çubukla hastaneye getirildi

Özel bir koleje ait inşaat alanında tabla betonu dökülmesi sırasında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Kemal Çoban’ın karın kısmından giren demir çubuk olay yerine gelen AFAD ve Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından bir kısmı kesildi ve Çoban hastaneye götürülerek tedavi altında alındı.

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi Adem Çoban’ın da kardeşi olduğu öğrenilen Kemal Çoban’ın İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavisine devam edilirken, durumunun iyiye doğru gittiği belirtildi.

Acildeki müdahalenin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli tarafından ameliyata alınan, vücuduna demir çubuk saplanan işçi Kemal Çoban (37), başarılı bir operasyon geçirdi.

Op. Dr. Süleyman Belli ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, “Yaralı işçi sağ kasıktan giren ve göğüs kafesine kadar içeride ilerleyen yaklaşık bir metre kadar çubuk demir ile geldi. Müdahalemizin ardından, hastamız demir çubuktan kurtarıldı. Şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim” dedi.