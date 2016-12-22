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Karnı ağrıyordu, karaciğer nakli oldu!

Adana’da, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede ileri derece Wilson hastalığı teşhisi konulan 33 yaşındaki Leyla Tören, aynı hastanede kadavradan karaciğer nakliyle tekrar hayat buldu.

Karnı ağrıyordu, karaciğer nakli oldu!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 08:27
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Adana’da, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede ileri derece Wilson hastalığı teşhisi konulan 33 yaşındaki Leyla Tören, aynı hastanede kadavradan karaciğer nakliyle tekrar hayat buldu.

Karında şiddetli Ağrı ve şişkinlik nedeniyle bir süre önce Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne giden Leyla Tören’e, Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hasta hemen tedavi altına alınırken, bir yandan da karaciğer nakli için hazırlıklara başlandı. Geçtiğimiz günlerde Uşak’ta hayatını kaybeden bir bağışçının karaciğeri, hastanenin Organ Nakli Merkezi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Adana’ya getirilerek, başarılı bir operasyonla Leyla Tören’e nakledildi.

"Genel sağlık durumu iyi"

Organ Nakli Merkezi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu, kendilerine karın ağrısı şikayeti ile gelen Leyla Tören’e, ihtiyaç fazlası bakırın vücuttan atılamaması nedeniyle görülen Wilson hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'na acil organ çağrısında bulunduk. Bu çağrı sonucunda 48 saat gibi kısa bir sürede Uşak’ta organ bağışında bulunan bir kişinin karaciğeri, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın öncülüğündeki geniş bir nakil ekibiyle hastamıza nakledildi" dedi.
Hastanın ameliyat sonrası genel durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirten Yabanoğlu, "Bu tip hastaların, acil nakil yapılmadığı sürece hayatını kaybetme riski çok yüksek. Hastamız Leyla Hanım, Prof. Dr. Sedat Yıldırım, Prof. Dr. Kenan Çalışkan, Yrd. Doç. Dr. İlker Arel ve Uzm. Dr. Murat Kuş’un yoğun çabaları sonucu tekrar aramıza döndü. Kısa bir süre sonra eski sağlığına kavuşup, normal hayatına devam edebilecek" diye konuştu.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Hayata tekrar tutunmanın mutluluğunu yaşayan Leyla Tören de, kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Tören, "Daha önce organ bağışını hep duyardım ama bilgim olmadığı için pek kulak vermezdim. Artık her şeyin farkındayım. Bundan sonra herkesi organ bağışı konusunda bilinçlendirmeye çalışacağım. Beni tekrar hayata bağladıkları için bütün doktorlarıma ve hastane çalışanlarına çok çok teşekkür ederim" dedi.

Ağabey de organlarını bağışladı

Kardeşinin ameliyatı için Almanya’dan geldiğini söyleyen ağabey Mustafa Tören ise, "Almanya’da organ bağışı konusunda insanlar son derece bilinçli. Burada tuhaf geliyor. Ben de organ bağışında bulundum ve herkese tavsiye ediyorum. Bir gün herkesin başına gelebilir. Herkesin organ bağışına ihtiyacı olabilir" ifadelerini kullandı.

Diğer ağabey Abuzer Turan da, organ bağışı ile sadece organ verilmediğini, bir başka insana yaşama fırsatı verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Yarın ne olacağını kimse bilmez. O yüzden organ bağışı konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Kardeşimi şu an böyle gördüğüm için içim içime sığmıyor. Sağlığına kavuşacağı için çok mutluyum."

 

 
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