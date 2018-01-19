İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul, 2015 yılı yarıyıl tatili döneminde hayata geçirdiği "Karneni Getir Buzda Kay" projesine bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz üç yıllık süreçte büyük ilgi gören etkinliğin dördüncüsü 19 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında hayata geçirilecek. "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği ile karnesini getiren tüm ilköğretim öğrencileri Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni deneyimi yaşayabilecek.